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Уэлч станет первой женщиной-рефери, включённой в Зал славы Национального музея футбола

Уэлч станет первой женщиной-рефери, включённой в Зал славы Национального музея футбола
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Судья Ребекка Уэлч будет введена в Зал славы Национального музея футбола, таким образом став первой женщиной-рефери, которой это удалось. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, в минувшем декабре Уэлч стала первой женщиной-судьёй, отсудившей матч английской Премьер-лиги. Она отработала на встрече 18-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Бёрнли» (0:2).

Сообщается, что её введение в Зал славы Национального музея футбола будет приурочено к Международному женскому дню. Официальное объявление о данном событии состоится позднее.

«Это потрясающая новость, для меня является большой честью получить подобное приглашение», — приводит слова Уэлч Daily Mail.

Уэлч начала свою карьеру судьи в 2010 году. Она работала на финалах Кубка Англии среди женщин в 2017 и 2020 годах.

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