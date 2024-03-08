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«Карточки выдавались не по одному и тому же критерию». Ивич — после поражения от «Ростова»

«Карточки выдавались не по одному и тому же критерию». Ивич — после поражения от «Ростова»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выразил недовольство судейской работой в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«В первом тайме была остановка атаки, когда Олусегун получил жёлтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол и показывать жёлтую. Это было странно. О чём говорили с командой в раздевалке, когда у нас были четыре жёлтые карточки к перерыву? По‑моему, карточки выдавались командам не по одному и тому же критерию», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. «Ростов» поднялся на девятую позицию в таблице с 27 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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