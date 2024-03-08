«Карточки выдавались не по одному и тому же критерию». Ивич — после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выразил недовольство судейской работой в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«В первом тайме была остановка атаки, когда Олусегун получил жёлтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол и показывать жёлтую. Это было странно. О чём говорили с командой в раздевалке, когда у нас были четыре жёлтые карточки к перерыву? По‑моему, карточки выдавались командам не по одному и тому же критерию», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. «Ростов» поднялся на девятую позицию в таблице с 27 очками после аналогичного количества встреч.