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Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«За счёт чего «Ростову» удалось заставить «Краснодар» плясать под свою дудку? За счёт всего, мы так играем. За счёт прессинга, за счёт выхода из обороны с мячом. Не могу сказать, что за счёт чего-то одного.

Можно ли назвать сегодняшний футбол «Ростова» эталонным? Эталонным — нет, но до второго гола очень хороший, да. Были огрехи, но до второго гола да, [хороший футбол].

Что произошло после второго гола? Точно не усталость — у «Краснодара» было на игрока меньше. Думаю, прежде всего всё в голове. Боязнь пропустить и желание сохранить [cчёт] всегда приводят к тому, что мы видели. Пропустили один, боязнь пропустить второй, который чуть не пропустили», — сказал Карпин во время послематчевой пресс-конференции.

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