Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«За счёт чего «Ростову» удалось заставить «Краснодар» плясать под свою дудку? За счёт всего, мы так играем. За счёт прессинга, за счёт выхода из обороны с мячом. Не могу сказать, что за счёт чего-то одного.

Можно ли назвать сегодняшний футбол «Ростова» эталонным? Эталонным — нет, но до второго гола очень хороший, да. Были огрехи, но до второго гола да, [хороший футбол].

Что произошло после второго гола? Точно не усталость — у «Краснодара» было на игрока меньше. Думаю, прежде всего всё в голове. Боязнь пропустить и желание сохранить [cчёт] всегда приводят к тому, что мы видели. Пропустили один, боязнь пропустить второй, который чуть не пропустили», — сказал Карпин во время послематчевой пресс-конференции.