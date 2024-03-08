«Может быть, он тренер?» Ивич отреагировал на заявление Генича об игре «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал слова известного российского журналиста и комментатора Константина Генича, который после поражения «быков» в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1) заявил, что подопечные сербского специалиста не будут бороться за чемпионство, пока не станут постоянно играть от себя, а не подстраиваться под соперника.

«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» — сказал Ивич на послематчевой конференции.

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Таким образом, в последних двух играх РПЛ «быки» набрали одно очко из шести возможных. На текущий момент команда Ивича, набрав 39 очков, занимает первое место, однако у преследующего её «Зенита» (37 очков) есть матч в запасе.