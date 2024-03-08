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«Может быть, он тренер?» Ивич отреагировал на заявление Генича об игре «Краснодара»

«Может быть, он тренер?» Ивич отреагировал на заявление Генича об игре «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал слова известного российского журналиста и комментатора Константина Генича, который после поражения «быков» в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1) заявил, что подопечные сербского специалиста не будут бороться за чемпионство, пока не станут постоянно играть от себя, а не подстраиваться под соперника.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?» — сказал Ивич на послематчевой конференции.

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Таким образом, в последних двух играх РПЛ «быки» набрали одно очко из шести возможных. На текущий момент команда Ивича, набрав 39 очков, занимает первое место, однако у преследующего её «Зенита» (37 очков) есть матч в запасе.

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