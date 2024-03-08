Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич рассказал, при каком условии «Краснодар» будет способен бороться за чемпионство РПЛ

Генич рассказал, при каком условии «Краснодар» будет способен бороться за чемпионство РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич назвал условие, при котором «Краснодар» будет способен бороться за чемпионство Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» не будет бороться за чемпионство пока не станет постоянно играть ОТ СЕБЯ, а не подстраиваясь под соперника. Исключительно моя, пусть и спорная, оценка увиденному в первых двух матчах» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 8 марта, краснодарская команда уступила «Ростову» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ. «Быки» не могут выиграть в официальных матчах после зимней паузы. В прошлую субботу, 2 марта, «Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу — 1:1. Тем не менее краснодарцы возглавляют турнирную таблицу.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Краснодар» сливает золотую гонку «Зениту». Парни Карпина на его фоне выглядели топ-клубом
«Краснодар» сливает золотую гонку «Зениту». Парни Карпина на его фоне выглядели топ-клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android