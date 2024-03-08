Генич рассказал, при каком условии «Краснодар» будет способен бороться за чемпионство РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич назвал условие, при котором «Краснодар» будет способен бороться за чемпионство Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» не будет бороться за чемпионство пока не станет постоянно играть ОТ СЕБЯ, а не подстраиваясь под соперника. Исключительно моя, пусть и спорная, оценка увиденному в первых двух матчах» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 8 марта, краснодарская команда уступила «Ростову» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ. «Быки» не могут выиграть в официальных матчах после зимней паузы. В прошлую субботу, 2 марта, «Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу — 1:1. Тем не менее краснодарцы возглавляют турнирную таблицу.