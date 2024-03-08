Абдуллина: в Европе часто спрашивают, как дела — это хороший тон, а не реальное желание

Российская футболистка лондонского «Челси» Алсу Абдуллина, выступающая на правах аренды за ЖФК «Париж», ответила на вопрос про жизнь в Европе.

«К чему было сложнее всего привыкнуть в бытовом плане? Языковой барьер, совсем другой менталитет, другие люди. Я заметила, что в Европе люди часто при встрече спрашивают, как твои дела, больше из вежливости. Это как будто бы элемент хорошего тона, а не реальное желание [узнать]», — приводит слова Абдуллиной «РИА Новости Спорт».

Алсу Абдуллина выступает за «Челси» с 2021 года. В составе лондонской команды она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023). В августе 2023-го она перешла в «Париж» на правах аренды.