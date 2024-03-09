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Анри: нужно отдать должное «Реалу» — этот клуб умеет мастерски избавляться от игроков

Анри: нужно отдать должное «Реалу» — этот клуб умеет мастерски избавляться от игроков
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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри оценил трансферную политику мадридского «Реала» в последние годы.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Нужно отдать должное «Реалу» за их способность создавать команду, сохраняя при этом часть старой гвардии, которая может объяснять молодым, что делать.

Когда Мбаппе перейдёт туда, появится команда, которая сможет доминировать в Европе и в своей лиге следующие шесть-семь лет, потому что все игроки молоды.

Прошло время Каземиро, время Озила, время Варана.

Но если подумать о трио Модрич, Кроос и Каземиро, то они продали самого молодого из них. Зачем продавать самого молодого? Потому что они увидели, что его могут заменить Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Нужно отдать им должное, потому что они умеют избавляться от игроков, упомянутых мной ранее, которые являлись выдающимися для этой команды», — приводит слова Анри Daily Mail.

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