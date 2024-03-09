«Ницца» дома уступила «Монпелье» в матче Лиги 1

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Монпелье» одержал победу со счётом 2:1.

На 11-й минуте защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо отправил мяч в свои ворота. Через минуту нападающий хозяев Жереми Бога сравнял счёт. На 52-й минуте полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье реализовал пенальти.

«Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 25 матчей. «Монпелье» находится на 12-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (55).