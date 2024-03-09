Каррагер назвал лучшего игрока Англии с точки зрения чистого таланта

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кого считает лучшим британским футболистом исходя из степени его таланта.

«Я долгое время выступал за Фодена. С точки зрения чистого таланта он лучший игрок Англии, ломающий традиции в том, что он приносит своему клубу и стране.

Когда вы думаете о лучших английских футболистах, качеством, которым больше всего восхищаются, как правило, является сочетание физической формы и атлетизма с техникой. Из моего поколения Стивен Джеррард и Уэйн Руни были архетипичными английскими игроками; мощное сочетание силы, мастерства и мужества. Спросите зарубежных игроков или тренеров, какой у них образ самых опытных игроков сборной Англии, и они расскажут о «воинах» с улучшенными техническими возможностями.

Фоден больше похож на испанского или португальского футболиста; невысокий, быстроногий дриблёр с тактическим интеллектом, разработанным Гвардиолой. Самый большой комплимент, который можно было бы сделать, это то, что он не выглядел бы неуместно в легендарной «Барселоне» Гвардиолы», — написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

23-летний вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден в текущем сезоне провёл за «горожан» 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 18 забитых мячей и 10 результативных передач. Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Фодена в € 110 млн.