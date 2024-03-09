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Ловчев: Хвича — единственный в «Наполи», кто показывает дворовый детский футбол

Ловчев: Хвича — единственный в «Наполи», кто показывает дворовый детский футбол
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Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев высказался об игре Хвичи Карацхелии в составе итальянского «Наполи». Накануне неаполитанцы сыграли вничью с «Торино», единственный гол «Наполи» забил именно Кварацхелия. Хвича забивает уже в трёх матчах Серии А подряд. Всего на счету грузина 10 голов с нынешнем сезоне.

«У меня такое впечатление, что все в этой команде после чемпионства как‑то потускнели. Единственный человек, который играет в дворовый детский футбол, — это Хвича. Он берёт мяч, и сразу что‑то получается. Все остальные — это просто непонятная масса игроков, которая из хорошей команды превратилась в команду, которая особенно и играть не хочет», — сказал Ловчев в эфире телеканале «Матч ТВ».

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