«Челси» определился с кандидатурой для усиления позиции левого защитника

«Челси» в следующее трансферное окно намерен приобрести 21-летнего английского защитника Арчи Брауна. Об этом сообщает The Guardian.

Как указывает издание, «Челси», вероятно, захочет приобрести игрока в ротацию к Бену Чилуэллу, своему основному левому защитнику. Что касается других игроков «Челси» на этой позиции, то сообщается, что английский клуб летом попытается продать левых защитников Марка Кукурелью и Яна Матсена, который сейчас находится на правах аренды в дортмундской «Боруссии».Также ожидается, что Льюис Холл, отданный в аренду «Ньюкаслу» на сезон, перейдет к «сорокам» на постоянной основе.

Помимо «Челси» за игроком также следит «Вест Хэм», «Милан», «Ювентус», «Ницца». Ожидается, что сумма трансфера может составить около € 18 млн.