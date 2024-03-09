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Глебов: в первой тройке РПЛ ещё всё может поменяться

Глебов: в первой тройке РПЛ ещё всё может поменяться
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не стал прогнозировать итоги чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, в тройке лидеров чемпионата страны всё ещё может поменяться.

«Как будет выглядеть тройка лидеров РПЛ по итогам сезона? Я прогнозы не делаю. Ещё всё может поменяться», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, лидером РПЛ в данный момент является «Краснодар», который набрал 39 очков за 20 матчей. Однако уже сегодня «Зенит» имеет шанс обойти «быков», если обыграет «Урал». В активе «Зенита» 37 очков за 19 туров РПЛ. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков за 19 матчей). Накануне в матче 20-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.

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