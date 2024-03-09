Игорь Пикущак: «Краснодар» упустит чемпионство, если продолжит так терять очки

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «быками». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Не сказал бы, что «Краснодар» невнятно играл с «Ростовом». Просто соперник не позволил сыграть лучше. Команда Карпина в этом матче выглядела очень достойно.

Скорее всего, «Зенит» обыграет «Урал» и выйдет на первое место в таблице. Конечно, если «Краснодар» будет продолжать так терять очки, он упустит чемпионство. Но пока не нужно искать никакой тенденции в результатах и игре команды: с «Рубином» сыграли неплохо, но не повезло и пропустили на последних минутах. С «Ростовом» было хуже, но не критически плохо», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.