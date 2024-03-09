«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» благодаря голам Фернандеша и Рашфорда

9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча прошла в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба мяча хозяева забили в первом тайме. Причём оба с пенальти. У «Манчестер Юнайтед» два 11-метровых удара заработал Алехандро Гарначо. Удары с «точки» реализовали Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.
Таким образом, после матча 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков. Манкунианцы остались на шестом месте в турнирной таблице. «Эвертон» остался на 16-й позиции. В активе ливерпульцев 25 очков.
- 9 марта 2024
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