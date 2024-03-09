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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» благодаря голам Фернандеша и Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» благодаря голам Фернандеша и Рашфорда
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9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча прошла в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Фернандеш – 12'     2:0 Рашфорд – 36'    

Оба мяча хозяева забили в первом тайме. Причём оба с пенальти. У «Манчестер Юнайтед» два 11-метровых удара заработал Алехандро Гарначо. Удары с «точки» реализовали Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.

Таким образом, после матча 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков. Манкунианцы остались на шестом месте в турнирной таблице. «Эвертон» остался на 16-й позиции. В активе ливерпульцев 25 очков.

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