«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» благодаря голам Фернандеша и Рашфорда

9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча прошла в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча хозяева забили в первом тайме. Причём оба с пенальти. У «Манчестер Юнайтед» два 11-метровых удара заработал Алехандро Гарначо. Удары с «точки» реализовали Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.

Таким образом, после матча 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков. Манкунианцы остались на шестом месте в турнирной таблице. «Эвертон» остался на 16-й позиции. В активе ливерпульцев 25 очков.