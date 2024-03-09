Юрген Клопп рассказал о соперничестве «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о соперничестве с «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы, а также рассказал, как он воспринимает проигранные титулы.

«Я знаю, что это особенное [то, что породило соперничество]. Я знаю, что у нас были удачные и неудачные моменты. Меня это устраивает. В те годы, когда «Ливерпуль» отставал на одно очко от «Сити», все знали, что в какой-то конкретный момент всё могло быть по-другому. Для меня это не умаляет радости от того, что мы сделали в тот конкретный момент.

Внешний мир, очевидно, видит это совершенно по-другому: ты выигрываешь или не выигрываешь. Ни в Премьер-лиге, ни в Лиге чемпионов нет серебряных медалей. Я знаю, что это большое достижение — дойти до четырёх финалов Лиги чемпионов. Я не считаю себя неудачником, потому что проигрываю финалы, и я не считаю себя победителем, потому что выиграл один. Я просто стараюсь выжимать максимум из всего», — приводит слова Юргена Клоппа The Guardian.

Напомним, что 10 марта 2024 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по мск.