«Эвертон» впервые в истории не выиграл ни одного из первых восьми матчей календарного года

Английский «Эвертон» впервые в своей истории не выиграл ни одного из первых восьми матчей календарного года, сообщает Squawka. В первых восьми играх в 2024 году «ириски» потерпели три поражения и пять раз сыграли вничью.

Напомним, сегодня, 9 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча прошла в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, после матча 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков. Манкунианцы остались на шестом месте в турнирной таблице. «Эвертон» остался на 16-й позиции. В активе ливерпульцев 25 очков.