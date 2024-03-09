Гацкан: хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом — Галицкий оставил душу в команде

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан рассказал, кто является его фаворитом в борьбе за звание чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Я думаю, что «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» будут бороться за чемпионство. Мне хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, потому что Галицкий оставил сердце и душу в этой команде. Я думаю, что по всем обстоятельствам и что он делает для футбола, было бы правильно, чтобы «Краснодар» стал чемпионом.

У «Краснодара» опытные футболисты, много легионеров. Их и брали в «Краснодар», чтобы они усилили команду и боролись за чемпионство. Впереди ещё много игр. Каждая игра будет важна», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 9 марта 2024 года, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и санкт-петербургский «Зенит» (1:4). Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар», который проиграл свой матч 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), и возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 40 очков. У «Краснодара» в активе 39 очков.