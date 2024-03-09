«МЮ» назначил состав рабочей группы, которая рассмотрит строительство нового стадиона

«Манчестер Юнайтед» объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует вопросы строительства нового стадиона. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, английский клуб объявил о создании рабочей группы по реформированию «Олд Траффорд», которая изучит строительство нового ультрасовременного стадиона, в том числе способы финансирования проекта, который, по мнению клуба, он не может осуществить в одиночку.

Себастьян Коу, возглавлявший организационный комитет Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, будет руководить рабочей группой, в компетенцию которой будет входить также поиск стратегических партнёров. Среди других членов — Гэри Невилл, бывший капитан «Юнайтед», и Энди Бернхэм, мэр Манчестера.