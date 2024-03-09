Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» назначил состав рабочей группы, которая рассмотрит строительство нового стадиона

«МЮ» назначил состав рабочей группы, которая рассмотрит строительство нового стадиона
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует вопросы строительства нового стадиона. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, английский клуб объявил о создании рабочей группы по реформированию «Олд Траффорд», которая изучит строительство нового ультрасовременного стадиона, в том числе способы финансирования проекта, который, по мнению клуба, он не может осуществить в одиночку.

Себастьян Коу, возглавлявший организационный комитет Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, будет руководить рабочей группой, в компетенцию которой будет входить также поиск стратегических партнёров. Среди других членов — Гэри Невилл, бывший капитан «Юнайтед», и Энди Бернхэм, мэр Манчестера.

Материалы по теме
У «МЮ» новый владелец. Что теперь поменяется в клубе?
У «МЮ» новый владелец. Что теперь поменяется в клубе?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android