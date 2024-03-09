«Атлетико» неожиданно проиграл «Кадису» в матче 28-го тура испанской Примеры

9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в рамках которого сыграли «Кадис» и мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Кадисе (Испания) на стадионе «Нуэво Мирандилья». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. На 24-й минуте в составе «Кадиса» отличился Хуанми. На 64-й минуте Хуанми удвоил преимущество своей команды. Мадридский клуб, в свою очередь, не смог распечатать ворота противника.

«Кадис» набрал 22 очка. Он по-прежнему занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» с 55 очками занимает четвёртое место.