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«Атлетико» неожиданно проиграл «Кадису» в матче 28-го тура испанской Примеры

«Атлетико» неожиданно проиграл «Кадису» в матче 28-го тура испанской Примеры
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9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в рамках которого сыграли «Кадис» и мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Кадисе (Испания) на стадионе «Нуэво Мирандилья». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Хуанми – 24'     2:0 Хуанми – 64'    

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. На 24-й минуте в составе «Кадиса» отличился Хуанми. На 64-й минуте Хуанми удвоил преимущество своей команды. Мадридский клуб, в свою очередь, не смог распечатать ворота противника.

«Кадис» набрал 22 очка. Он по-прежнему занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» с 55 очками занимает четвёртое место.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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