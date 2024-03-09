Гари Невилл поделился мнением о возможном строительстве нового стадиона «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал создание клубом рабочей группы по вопросу реформирования стадиона, которая проанализирует вопросы строительства новой арены для «красных дьяволов».

«Мне невероятно повезло, что я имел честь сыграть сотни матчей на «Олд Траффорд», и никто не сможет отнять у меня эти удивительные воспоминания. Но «Олд Траффорд» развивался на протяжении всей своей истории, и очевидно, что мы находимся на том этапе, когда всё должно измениться снова, чтобы у «Манчестер Юнайтед» был стадион мирового класса, подходящий величайшему клубу мира.

Хотя я хочу лучшего для «Манчестер Юнайтед», я также хочу того же для окружающих. «Олд Траффорд» должен стать стадионом, которым мог бы гордиться весь Манчестер, и стать катализатором устойчивого, сплочённого роста в районе города, которым слишком долго пренебрегали», — приводит слова Невилла The Guardian.

Напомним, Гари Невилл включён в состав указанной рабочей группы.