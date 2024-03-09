Силкин: «Динамо» с такой защитой нечего ловить в Кубке с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0).

«В матче с «Динамо» мне очень понравился «Ахмат», но мастерство игроков не позволило им забить. С такой игрой в обороне «Динамо» нечего ловить с «Зенитом» в Кубке России. У «Ахмата» было много подходов, столько моментов создали. Команда Лички могла и у десятерых не выиграть.

«Ахмат» ещё и красную карточку получил, но всё справедливо. Футболистам надо играть, а не выяснять отношения с судьями. Сами виноваты, но их игра в этот раз мне понравилась», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 13 марта. В первой игре динамовцы дома одержали победу со счётом 1:0.