Гендиректор «Динамо»: думаем, что Норманн обжалует решение ФИФА по нашему спору

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о резонансном деле экс-полузащитника московской команды Матиаса Норманна.

«Что касается сроков по выплатам от Норманна, то мы ещё не получили полного решения ФИФА, оно не вступило в силу. Предполагаю, что оно будет обжаловано той стороной», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в сентябре 2022 года Норманн перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года стало известно, что он покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS. «Динамо» также подавало жалобу против Норманна, которая была удовлетворена.