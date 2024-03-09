Тренер «Ахмата» Ромащенко — об игре с «Динамо»: хочу поблагодарить команду за поражение

Главный тренера «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 0:2 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Знаете, я хочу за поражение поблагодарить команду (улыбается). Я в раздевалке им об этом сказал. Потому что мы были хорошо подготовлены, понимали, что нам нужно делать. «Динамо» эпизодически больше владели мячом, но мы были острее. В первом тайме должны были два забивать, а вместо этого сделали какую‑то глупость и получили», – сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.