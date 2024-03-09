Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка — о матче с «Ахматом»: надо уметь победить, когда игра не складывается хорошо

Личка — о матче с «Ахматом»: надо уметь победить, когда игра не складывается хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Нам было очень тяжело. Соперник сразу организовано действовал после потерь мяча, их девять игроков оказывались за линией мяча. Наша ошибка была в том, что мы много играли через середину. Когда мы перехватывали мяч, мы могли быстро выходить вперёд, но решали играть назад или через короткий пас. У соперника было достаточно времени вернуться в защиту. У них игроки рабочие, стараются выполнять установку тренера. Они делали быстрые выходы вперёд: Садулаев, Конате и Харин решали ситуации быстрее и острее в сторону наших ворот.

Это тяжёлая победа, но надо уметь победить, когда игра не складывается хорошо. Сильные команды умеют побеждать в таких играх, нам это удалось. Не говорю, что я доволен, но это важная победа для нас и три очка», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

9 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0. В их составе отличились полузащитник Луис Чавес и нападающий Константин Тюкавин.

Материалы по теме
Чудо-гол «Динамо» обострил борьбу за золото РПЛ. А в игрока «Ахмата» вселился Стерлинг
Чудо-гол «Динамо» обострил борьбу за золото РПЛ. А в игрока «Ахмата» вселился Стерлинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android