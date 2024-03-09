Личка — о матче с «Ахматом»: надо уметь победить, когда игра не складывается хорошо

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нам было очень тяжело. Соперник сразу организовано действовал после потерь мяча, их девять игроков оказывались за линией мяча. Наша ошибка была в том, что мы много играли через середину. Когда мы перехватывали мяч, мы могли быстро выходить вперёд, но решали играть назад или через короткий пас. У соперника было достаточно времени вернуться в защиту. У них игроки рабочие, стараются выполнять установку тренера. Они делали быстрые выходы вперёд: Садулаев, Конате и Харин решали ситуации быстрее и острее в сторону наших ворот.

Это тяжёлая победа, но надо уметь победить, когда игра не складывается хорошо. Сильные команды умеют побеждать в таких играх, нам это удалось. Не говорю, что я доволен, но это важная победа для нас и три очка», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

9 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0. В их составе отличились полузащитник Луис Чавес и нападающий Константин Тюкавин.