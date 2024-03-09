Отдайте «Интеру» титул прямо сейчас

Какой смысл ждать ещё пять матчей? Команда Индзаги — лучшая в Италии. Теперь в гостях разобрались с крутой «Болоньей».

«Болонья» — главная сенсация сезона в Италии. Команда Тьяго Мотты на полном серьёзе борется за попадание в Лигу чемпионов по итогам чемпионата. «Интер» же и до старта называли главным фаворитом, по ходу сезона команда Симоне Индзаги подтверждает этот статус. Только самый отчаянный болельщик «Ювентуса» не согласится с тем, что «Интер» станет чемпионом. В прошедшем матче будущий чемпион и главное открытие проверили друг друга.

Если для «Болоньи» этот матч был одним из важнейших в сезоне, то для «Интера» главная задача – пройти «Атлетико» в Лиге чемпионов на следующей неделе. Поэтому Симоне Индзаги оставил в запасе Лаутаро Мартинеса, Бенжамена Павара и Федерико Димарко. Умеренная ротация необходима, чтобы сохранить силы на все турниры. Не было никакого смысла отдавать все силы, когда отрыв от идущего вторым «Ювентуса» — 15 очков.

Однако первые полчаса матча с «Болоньей» остались за «Интером». Гости куда агрессивнее атаковали, заработав больше моментов. Опасно угрожал получивший шанс в старте Алексис Санчес, но его удар отразил голкипер Лукаш Скорупски. Очень активно действовали латерали «Интера» — Маттео Дармиан и Карлос Аугусто. У обоих был шанс отличиться после подключения в атаку. Также классный удар нанёс Николо Барелла, но снова польский голкипер «Болоньи» спас команду.

«Болонья» — «Интер» — 0:1 Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Хозяева даже чаще владели мячом (53% — 47%) и сами искали шансы у ворот «Интера», но действительно опасных моментов создать не удавалось. А вот «нерадзурри» свой гол организовали. На 37-й минуте Бастони навесил в штрафную, где оказался защитник Янн Биссекк. Немец откликнулся на подачу и пробил головой в падении. Легчайшим образом «Интер» взломал оборону «Болоньи»!

Во втором тайме «Интер» начал активную ротацию состава. Например, с первых минут на поле вместо Аугусто вышел Дензел Думфрис. А «Болонья» создала неплохой момент: Пош пробил по воротам Зоммера, но мяч прошёл мимо. Хозяева в целом забрали инициативу себе, а «Интер» и не сопротивлялся. Гости вели в счёте, в таблице всё спокойно, а впереди – «Атлетико». Тем более все атаки «Болоньи» в итоге не приводили ни к чему.

Хотя стоит отдать должное команде Мотты: она проводила неплохой матч против лучшей команды Италии. Условно, если бы «Болонья» играла не с «Интером», а «Ювентусом» или «Миланом», то к 75-й минуте, вероятно, забила бы парочку голов. Традиционно у «Болоньи» выделялись полузащитник Льюис Фергюсон и форвард Джошуа Зиркзее. А во второй половине тайма Мотта выпустил на поле экс-футболиста московского «Динамо» Николу Моро. Но ничего сделать против «Интера» не удалось. «Нерадзурри» одержали очередную, уже 24-ю победу в сезоне.

Симоне Индзаги Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

После 28 туров «Интер» опережает «Ювентус» на 18 (!) очков. Да, у команды Макса Аллегри есть игра в запасе, но вряд ли это что-то меняет. Уже и соперники «Интера» понимают, что титул от «нерадзурри» никуда не денется. Пугает разница мячей команды Индзаги: 70 забитых и всего 13 пропущенных мячей. Будто играют с клубами Серии В. «Интер» — одна из лучших команд Европы, претендующая не только на покорение Италии, но и на Лигу чемпионов. Если чёрно-синие продолжат побеждать в Серии А, то оформят скудетто уже через пять матчей (при условии, что «Ювентус» также не теряет очки). Причём это может состояться в дерби с «Миланом». Отличная мотивация!