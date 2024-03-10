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Бруну Фернандеш стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по голам с пенальти

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш установил рекорд среди игроков «красных дьяволов» по голам с пенальти. Об этом сообщил The Sun.

Фернандеш реализовал очередной 11-метровый удар в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Этот гол стал его 29-м мячом, забитым за «Манчестер Юнайтед» с пенальти. Больше португальца никто не забивал за «красных дьяволов» с 11-метровой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Руду ван Нистелрою, который забил 28 пенальти из 34 попыток.

Напомним, второй мяч в игре с «Эвертоном» «Манчестер Юнайтед» также забил с пенальти, который реализовал нападающий Маркус Рашфорд.

После матча 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков. Манкунианцы находятся на шестом месте в турнирной таблице.