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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хойлунд — лучший игрок февраля в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хойлунд — лучший игрок февраля в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля.

Напомним, помимо датского форварда «красных дьяволов», на награду претендовали вингер «Арсенала» Букайо Сака, форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс, атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс, полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес и нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис.

В январе 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. «Манчестер Юнайтед» в феврале провёл пять матчей, добился четырёх побед, а одну встречу — «Фулхэму» — проиграл. 21-летний Расмус Хойлунд забил четыре мяча в пяти играх АПЛ в феврале.

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