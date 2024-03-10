Моуринью: я как Фернандо Алонсо – без условий для победы, но люди ожидают выигрышей

Экс-главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил себя с испанским пилотом Формулы-1, представляющим «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, отвечая на вопрос о завышенных ожиданиях со стороны болельщиков и СМИ.

«Здесь история всегда одна и та же. Как с Фернандо Алонсо. Вы можете быть в команде без условий для победы, а люди ожидают, что вы выиграете. Со мной происходит то же самое. Я могу тренировать команды, которые никогда не побеждали, а люди всегда ждут, что произойдут чудеса.

Думаю, я вернусь к тренерской работе летом. Я чувствую себя опустошённым, когда не тренирую команду. Но теперь я должен быть более осторожен в выборе следующей команды», – приводит слова Моуринью Desporto ao Minuto.

Напомним, Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. За время работы с римским клубом португалец выиграл Лигу конференций УЕФА, а также вывел команду в финал Лиги Европы. На момент увольнения 61-летнего специалиста «Рома» занимала девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Сейчас римляне располагаются на пятой строчке.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Материалы по теме Стало известно имя лучшего тренера в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: