Стало известно имя лучшего тренера в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 лучших тренеров в истории английской Премьер-лиги. Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон занял первое место в этом списке. Представляем вашему вниманию первую часть данного рейтинга.
Лучшие тренеры в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo:
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
4. Арсен Венгер («Арсенал»);
5. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
6. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»);
7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);
8. Кенни Далглиш («Блэкберн», «Ньюкасл», «Ливерпуль»);
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»);
10. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», » Вест Хэм»);
11. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»);
12. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»);
13. Кевин Киган («Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити»);
14. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»);
15. Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»);
16. Бобби Робсон («Ньюкасл»).
Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За этот период «красные дьяволы» 13 раз становились чемпионами Англии, пять раз завоёвывали Кубок Англии, четыре раза выигрывали Кубок Лиги, десять раз завоёвывали Суперкубок Англии.