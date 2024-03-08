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Стало известно имя лучшего тренера в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Стало известно имя лучшего тренера в истории АПЛ по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 лучших тренеров в истории английской Премьер-лиги. Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон занял первое место в этом списке. Представляем вашему вниманию первую часть данного рейтинга.

Лучшие тренеры в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);

2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

4. Арсен Венгер («Арсенал»);

5. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

6. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»);

7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);

8. Кенни Далглиш («Блэкберн», «Ньюкасл», «Ливерпуль»);

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»);

10. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», » Вест Хэм»);

11. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»);

12. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»);

13. Кевин Киган («Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити»);

14. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»);

15. Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»);

16. Бобби Робсон («Ньюкасл»).

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За этот период «красные дьяволы» 13 раз становились чемпионами Англии, пять раз завоёвывали Кубок Англии, четыре раза выигрывали Кубок Лиги, десять раз завоёвывали Суперкубок Англии.

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