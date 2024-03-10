Тюкавин – о победе в матче с «Ахматом»: игра весь матч была под нашим контролем

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) и ответил на вопрос о влиянии чемпионской гонки на игру команды.

«Ахмат» защищался большими силами, пришлось больше двигаться, чтобы вскрывать такую оборону. У нас были моменты, но не получалось их реализовать. Думаю, игра весь матч была под нашим контролем. Всегда нужно дорабатывать в чём‑то. Главное, что выиграли, а игру разберем завтра с утра. Впереди нас ждёт «Зенит».

Мы двигаемся от игры к игре и стараемся подняться выше в таблице. Как видите, пока это нас не сбивают разговоры о чемпионкой гонке, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

21-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: