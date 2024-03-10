Артета высказался об ошибке вратаря «Арсенала» Рамсдейла в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру вратаря «канониров» Аарона Рамсдейла в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1), из-за неудачных действий которого лондонский клуб пропустил гол.

«Я счастлив за него, потому что он футболист, обладающий индивидуальностью и мужеством. Ошибки — часть футбола, но важно то, как ты реагируешь на них, особенно если ты вратарь. Аарон отреагировал удивительным образом. Он заслужил уважение и восхищение. Мы действительно хотели победить ради него», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, на 45+4-й минуте матча Рамсдейл не смог вовремя выбить мяч, его удар был накрыт полузащитником соперника Йоаном Виссой, который забил гол.