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Артета высказался об ошибке вратаря «Арсенала» Рамсдейла в матче с «Брентфордом»

Артета высказался об ошибке вратаря «Арсенала» Рамсдейла в матче с «Брентфордом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру вратаря «канониров» Аарона Рамсдейла в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1), из-за неудачных действий которого лондонский клуб пропустил гол.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Райс – 19'     1:1 Висса – 45+4'     2:1 Хаверц – 86'    

«Я счастлив за него, потому что он футболист, обладающий индивидуальностью и мужеством. Ошибки — часть футбола, но важно то, как ты реагируешь на них, особенно если ты вратарь. Аарон отреагировал удивительным образом. Он заслужил уважение и восхищение. Мы действительно хотели победить ради него», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, на 45+4-й минуте матча Рамсдейл не смог вовремя выбить мяч, его удар был накрыт полузащитником соперника Йоаном Виссой, который забил гол.

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