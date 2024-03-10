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Салах рассказал о своей первой реакции на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Салах рассказал о своей первой реакции на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился воспоминаниями о своей первой реакции на новость об уходе главного тренера команды Юргена Клоппа из стана мерсисайдцев.

«У нас было командное собрание в 10:30, что странно. Я пришёл, увидел его агента и подумал, что он продлевает контракт. А потом ван Дейк сказал мне, что Клопп уходит. Я подумал: «Почему?!» — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в конце января Юрген Клопп сообщил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. 56-летний специалист объяснил своё решение тем, что у него заканчивается энергия. Также немецкий тренер отметил, что в течение ближайшего года после ухода не будет работать — ни в клубе, ни в сборной.

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