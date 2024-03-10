Фабио Капелло: «Роме» следует немедленно продлить контракт с Де Росси

Известный итальянский специалист Фабио Капелло оценил работу главного тренера «Ромы» Даниэля Де Росси, занявшего свой пост в середине января текущего года.

«Даниэле Де Росси оказался готов воспользоваться увлекательной, но отнюдь не простой возможностью [возглавить «Рому»], учитывая любовь болельщиков к Моуринью. Теперь, принимая во внимание его влияние на игру и результаты команды, клубу необходимо немедленно продлить с ним контракт. Не продлевать его контракт по окончании чемпионата было бы неразумным со стороны владельцев. Даниэле заслужил это», — приводит слова Капелло AS.

Напомним, после назначения Де Росси «Рома» провела десять матчей во всех турнирах, в которых одержала восемь побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.