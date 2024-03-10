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Капитан «Динамо» Бальбуэна назвал самую важную линию в команде

Капитан «Динамо» Бальбуэна назвал самую важную линию в команде
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Парагвайский защитник, капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением об игре своей команды.

«Сложно говорить о том, что думают люди о нашей игре. Мы больше сконцентрированы на кропотливой работе для того, чтобы готовиться к каждой конкретной игре. Каждый матч очень важен и сложен для «Динамо», и мы делаем всё для того, чтобы достигать максимального уровня и выигрывать, двигаться выше.

Мы стараемся быть конкурентными, биться на каждом участке поля. Отмечу зону полузащиты — она очень важна. В атаке мы тоже должны создавать моменты, чтобы забивать. Это те участки, которые зачастую приносят победы», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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