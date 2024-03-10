Руни: если «Бавария» не выиграет трофеи, это будет безумие, но Кейн всё равно очень хорош

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни оценил игру форварда Гарри Кейна, который перешёл в «Баварию» минувшим летом.

«Я и не ждал меньшего от него. Он невероятен. Забитые им голы, созданные моменты показывают, что он настоящий профессионал. Если «Бавария» не выиграет трофеи, это будет безумие, но при этом где бы ни играл Кейн, он всегда забивает много голов», — приводит слова Руни Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twittter).

Напомним, в нынешнем сезоне Кейн принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 11 результативными передачами.

После 25 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на семь очков, однако у леверкузенского клуба есть игра в запасе.