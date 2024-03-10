Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игра была равна, играли два говна». Экс-игрок «Рубина» — о матче казанцев с «Пари НН»

«Игра была равна, играли два говна». Экс-игрок «Рубина» — о матче казанцев с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между казанцами и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Гости одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

«Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа и у меня, и у болельщиков «Рубина». Команда никакая, я всегда это говорю. Руководство клуба занимается садизмом, мазохизмом над собой и над болельщиками. Две команды, абсолютно не умеющие играть, показали абсолютно бездарный футбол, но одна забила, другая нет. Точнее, у другой даже моментов не было», — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, «Пари НН» одержал победу благодаря голу полузащитника Александра Трошечкина, которому ассистировал капитан команды Кирилл Гоцук.

Материалы по теме
Как же хорош Кирилл Гоцук
Как же хорош Кирилл Гоцук
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android