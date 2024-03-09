Как же хорош Кирилл Гоцук

Есть первая победа «Пари НН» на выезде — обыграли «Рубин». А у капитана команды Юрана второе голевое действие после возобновления РПЛ.

«Рубин» и «Пари НН» — две худшие по забитым мячам команды в топ-10 РПЛ (18 и 16). И вот они сошлись в снежной мартовской Казани — обстановка парада голов также не предвещала. Ожидалось либо 1:0, либо 0:1. Сбылось!

При этом единственный мяч влетел в ворота уже на четвёртой минуте. Гоцук сделал то, чем он лучше всего известен: идеально сыграл на втором этаже. Случилось это после углового гостей и подачи Калинского (связка снова сработала). Дюпин полетел отбивать мяч, но тут его в пустые ворота с пары метров переправил Трошечкин. Для Александра это первый гол в сезоне. А ведь «Рубин» не пропускал дома в трёх матчах подряд.

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Дальше было много борьбы и мало опасных моментов. Нижегородцы долго выглядели поострее, хотя вели в счёте, плюс хуже них в гостях среди команд РПЛ ранее не выступал никто (две ничьих и семь поражений, столько же у «Балтики»). В первой половине казанцы владели мячом 63% времени, а «Пари НН» бегал в контратаки и постоянно фолил (10 нарушений против пяти). Карточку при этом вручили только Калинскому. Срыв атак — фишка команды Юрана.

«Рубин» раскачивал соперника и всё равно едва не пропустил второй в конце тайма:

сперва Карапузов промчался по правому флангу и отдал на Кучаева, а тот в касание послал мяч в небеса;

чуть ли не минуту спустя Кухарчук воспользовался ошибкой в обороне казанцев и прострелил вдоль ворот, но Вуячич выбил мяч из-под ног у того же Кучаева. Однако там, судя по повторам, всё равно был небольшой офсайд.

У казанцев же отметить можно было разве что дальний удар Вады выше ворот перед свистком на перерыв.

На второй тайм вышел куда более заряженный «Рубин». Сразу видно, Рахимов умеет мотивировать. Безруков интересно бил с острого угла, Вада технично перекидывал стенку со штрафного. Оба момента нейтрализовал Нигматуллин. А на 51-й минуте изменить расклады ещё сильнее мог Ашурматов. Узбекский защитник мощно пальнул с близкого расстояния. Вратарь показал идеальную реакцию, отбив мяч в стойку. Это был лучший эпизод после гола Трошечкина.

Им же он и остался, хотя Даку до гола тоже не хватило чуть-чуть: бил он в касание с закидушки Ломовицкого, и мяч слегка разминулся со штангой. Ещё и на пенальти хозяева в добавленное время претендовали: Гоцук плечом Даке по лицу попал. Судья Цыганок, несмотря на отчаянные просьбы футболистов оценить видеоповтор, никак не отреагировал.

Единоборство Даки и Гоцука Фото: Кадр трансляции

«Пари НН» натурально отбивался, а его процент владения во второй 45-минутке упал до 25. Нигматуллин — однозначно герой матча. Ну и пара Гоцук — Калинский: первый по привычке выиграл кучу единоборств (ещё было шесть выносов и заблокированный удар), а второй и в отборе хорошо играл, и точными дальними передачами несколько раз отметился. Ну и гол — также их заслуга. Ещё не забываем, как Кирилл добыл ничью с «Факелом» в прошлом туре. Мастер!

«Рубин» умудрился вырвать ничью у на тот момент лидера РПЛ на выезде, чтобы затем уступить дома худшей гостевой команде РПЛ. Шутить про Робин Гуда в такой ситуации слишком банально, как думаете? Что ж, пусть будет так. «Пари НН» же обогнал «Ростов» и практически обезопасил себя от вылета.