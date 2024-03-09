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Рубин — Пари НН — 0:1, матч РПЛ 09.03.2024: опасные моменты, статистика, видео гола Трошечкина

Как же хорош Кирилл Гоцук
Георгий Илющенко
Как же хорош Кирилл Гоцук
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Есть первая победа «Пари НН» на выезде — обыграли «Рубин». А у капитана команды Юрана второе голевое действие после возобновления РПЛ.

«Рубин» и «Пари НН» — две худшие по забитым мячам команды в топ-10 РПЛ (18 и 16). И вот они сошлись в снежной мартовской Казани — обстановка парада голов также не предвещала. Ожидалось либо 1:0, либо 0:1. Сбылось!

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Трошечкин – 5'    

При этом единственный мяч влетел в ворота уже на четвёртой минуте. Гоцук сделал то, чем он лучше всего известен: идеально сыграл на втором этаже. Случилось это после углового гостей и подачи Калинского (связка снова сработала). Дюпин полетел отбивать мяч, но тут его в пустые ворота с пары метров переправил Трошечкин. Для Александра это первый гол в сезоне. А ведь «Рубин» не пропускал дома в трёх матчах подряд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Дальше было много борьбы и мало опасных моментов. Нижегородцы долго выглядели поострее, хотя вели в счёте, плюс хуже них в гостях среди команд РПЛ ранее не выступал никто (две ничьих и семь поражений, столько же у «Балтики»). В первой половине казанцы владели мячом 63% времени, а «Пари НН» бегал в контратаки и постоянно фолил (10 нарушений против пяти). Карточку при этом вручили только Калинскому. Срыв атак — фишка команды Юрана.

«Рубин» раскачивал соперника и всё равно едва не пропустил второй в конце тайма:

  • сперва Карапузов промчался по правому флангу и отдал на Кучаева, а тот в касание послал мяч в небеса;
  • чуть ли не минуту спустя Кухарчук воспользовался ошибкой в обороне казанцев и прострелил вдоль ворот, но Вуячич выбил мяч из-под ног у того же Кучаева. Однако там, судя по повторам, всё равно был небольшой офсайд.

У казанцев же отметить можно было разве что дальний удар Вады выше ворот перед свистком на перерыв.

Перед «Рубином» с «Пари НН» бились «Зенит» с «Уралом». Вот как это было:
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На второй тайм вышел куда более заряженный «Рубин». Сразу видно, Рахимов умеет мотивировать. Безруков интересно бил с острого угла, Вада технично перекидывал стенку со штрафного. Оба момента нейтрализовал Нигматуллин. А на 51-й минуте изменить расклады ещё сильнее мог Ашурматов. Узбекский защитник мощно пальнул с близкого расстояния. Вратарь показал идеальную реакцию, отбив мяч в стойку. Это был лучший эпизод после гола Трошечкина.

Им же он и остался, хотя Даку до гола тоже не хватило чуть-чуть: бил он в касание с закидушки Ломовицкого, и мяч слегка разминулся со штангой. Ещё и на пенальти хозяева в добавленное время претендовали: Гоцук плечом Даке по лицу попал. Судья Цыганок, несмотря на отчаянные просьбы футболистов оценить видеоповтор, никак не отреагировал.

Единоборство Даки и Гоцука

Единоборство Даки и Гоцука

Фото: Кадр трансляции

«Пари НН» натурально отбивался, а его процент владения во второй 45-минутке упал до 25. Нигматуллин — однозначно герой матча. Ну и пара Гоцук — Калинский: первый по привычке выиграл кучу единоборств (ещё было шесть выносов и заблокированный удар), а второй и в отборе хорошо играл, и точными дальними передачами несколько раз отметился. Ну и гол — также их заслуга. Ещё не забываем, как Кирилл добыл ничью с «Факелом» в прошлом туре. Мастер!

«Рубин» умудрился вырвать ничью у на тот момент лидера РПЛ на выезде, чтобы затем уступить дома худшей гостевой команде РПЛ. Шутить про Робин Гуда в такой ситуации слишком банально, как думаете? Что ж, пусть будет так. «Пари НН» же обогнал «Ростов» и практически обезопасил себя от вылета.

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