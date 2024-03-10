Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: для игроков «Ливерпуля» игра с «Ман Сити» может стать матчем за чемпионство

Канчельскис: для игроков «Ливерпуля» игра с «Ман Сити» может стать матчем за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 10 марта.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды играют на «Энфилде» в Ливерпуле, думаю, что будет хороший серьёзный матч и игроки «Ливерпуля», которые получат шанс, должны оправдать доверие. Футболисты «Ливерпуля» должны понимать, что игра с «Манчестер Сити» может стать матчем за чемпионство. Учитывая, что у «Ливерпуля» много травмированных игроков, ничья будет неплохим результатом.

Если честно, переживаю за «Арсенал», так как «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Юнайтед» по выигранным титулам, а «Манчестер Сити» — команда из Манчестера. Так что буду болеть за «Арсенал», хотя у команды очень мало шансов на чемпионство. «Арсенал» по окончании сезона займёт своё третье-четвёртое место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Канчельскис: «Спартак» нестабилен — результат с «Факелом» может быть неожиданным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android