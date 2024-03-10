Канчельскис: для игроков «Ливерпуля» игра с «Ман Сити» может стать матчем за чемпионство

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 10 марта.

«Команды играют на «Энфилде» в Ливерпуле, думаю, что будет хороший серьёзный матч и игроки «Ливерпуля», которые получат шанс, должны оправдать доверие. Футболисты «Ливерпуля» должны понимать, что игра с «Манчестер Сити» может стать матчем за чемпионство. Учитывая, что у «Ливерпуля» много травмированных игроков, ничья будет неплохим результатом.

Если честно, переживаю за «Арсенал», так как «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Юнайтед» по выигранным титулам, а «Манчестер Сити» — команда из Манчестера. Так что буду болеть за «Арсенал», хотя у команды очень мало шансов на чемпионство. «Арсенал» по окончании сезона займёт своё третье-четвёртое место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.