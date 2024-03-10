Канчельскис: «Спартак» нестабилен — результат с «Факелом» может быть неожиданным

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел», который состоится сегодня, 10 марта.

Конечно, «Лужники» помогут «Спартаку», потому что команда играет дома, в Москве. Естественно, «Спартак» должен побеждать «Факел». Все говорят, что должен побеждать, но «Спартак» нестабилен, и поэтому результат может быть неожиданным. В любом случае «Спартак» — фаворит, и сейчас команде негоже терять очки, чтобы бороться за призовые места и включиться в гонку за чемпионство», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Спартак» — «Факел» пройдёт на стадионе «Лужники» и начнётся в 19:00 мск.