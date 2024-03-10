Константин Лепёхин объяснил, почему «Уралу» не удаётся обыграть «Зенит»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин рассказал, почему екатеринбургский «Урал» никак не может одолеть сине-бело-голубых.

«Урал» и «Зенит» — это команды разных весовых категорий. Возможности и составы клубов тоже разные. Для «Урала» некоторые матчи складываются удачно, где-то удаётся зацепиться за очки, но из года в год «Зенит» просто сильнее. Именно поэтому неудивительно, что «Урал» никак не может победить «Зенит», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 9 марта, «Урал» крупно проиграл «Зениту» со счётом 1:4. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Единственный мяч «Урала» на счету нападающего Эрика Бикфалви.