Станислав Черчесов высказался об игре «Динамо» в текущем сезоне

Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов поделился мнением об игре бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Я смотрю много игр, в том числе и «Динамо». Видел их игру с «Зенитом» в Кубке, с «Локомотивом». В этих матчах «Динамо» выглядело лучше, чем с «Ахматом».

Вчера они победили на классе, но и у «Ахмата» были моменты. Всё сложилось хорошо для «Динамо». Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем «Ахмат». Но раз на раз не приходится», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В активе московского «Динамо» 38 очков после 20 проведённых матчей. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.