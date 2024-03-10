Станислав Черчесов назвал лучшую форму в истории сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, какая форма является лучшей в истории российской национальной команды.

«Если брать мою карьеру, то самая лучшая форма была во время чемпионата мира с Испанией. Она удачная и красивая, потому что мы повторили то же самое, что было на Олимпиаде 1986 года. Точно такая же форма, раскраска и иней», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 10 марта, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне №75 «Регионы России» состоится презентация новой формы сборной России. Её представит компания Jogel. 15 июня 2023 года РФС заключил контракт о техническом сотрудничестве с экипировщиком до 2026 года.