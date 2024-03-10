Личка рассказал о важности Бальбуэны и Лаксальта в игре «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о важности парагвайского защитника, капитана команды Фабиана Бальбуэны и уругвайского защитника Диего Лаксальта после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». «Динамо» выиграло со счётом 2:0.

«Будем говорить честно — Бальбуэна и Лаксальт — очень важные игроки, они влияют на своих партнёров на поле. Был хороший пример в последние 5-10 минут игры, когда мы шли в быструю контратаку и перед последним пасом принимаем плохое решение — и играем в сумасшедший футбол туда-сюда.

Когда у тебя на одного игрока больше, надо больше играть через короткий пас, через фланги, катать мяч. А мы не пробовали так играть, шли через середину, и соперник был к этому готов», — приводит слова Лички «РБ Спорт».