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Личка рассказал о важности Бальбуэны и Лаксальта в игре «Динамо»

Личка рассказал о важности Бальбуэны и Лаксальта в игре «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о важности парагвайского защитника, капитана команды Фабиана Бальбуэны и уругвайского защитника Диего Лаксальта после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». «Динамо» выиграло со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Будем говорить честно — Бальбуэна и Лаксальт — очень важные игроки, они влияют на своих партнёров на поле. Был хороший пример в последние 5-10 минут игры, когда мы шли в быструю контратаку и перед последним пасом принимаем плохое решение — и играем в сумасшедший футбол туда-сюда.

Когда у тебя на одного игрока больше, надо больше играть через короткий пас, через фланги, катать мяч. А мы не пробовали так играть, шли через середину, и соперник был к этому готов», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

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