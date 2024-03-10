«Кубань» и «Арсенал» не выявили сильнейшего в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч завершился со счётом 0:0.

После 22 туров Первой лиги «Кубань» набрала 21 очко и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Арсенал» заработал 39 очков и расположился на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура указанного соревнования. В той встрече «Арсенал» выиграл у «Кубани» со счётом 3:1. В составе тульского клуба голами отметились полузащитник Анатолий Макаров, нападающий Дмитрий Барков и форвард Джонатан Окоронкво. Единственный гол «Кубани» забил полузащитник Нури Абдоков.