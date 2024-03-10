Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кубань» и «Арсенал» не выявили сильнейшего в матче 22-го тура Первой лиги

«Кубань» и «Арсенал» не выявили сильнейшего в матче 22-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч завершился со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула

После 22 туров Первой лиги «Кубань» набрала 21 очко и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Арсенал» заработал 39 очков и расположился на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура указанного соревнования. В той встрече «Арсенал» выиграл у «Кубани» со счётом 3:1. В составе тульского клуба голами отметились полузащитник Анатолий Макаров, нападающий Дмитрий Барков и форвард Джонатан Окоронкво. Единственный гол «Кубани» забил полузащитник Нури Абдоков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Полузащитник «Кубани» Рейхмен оценил готовность команды к возобновлению сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android