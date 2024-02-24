Полузащитник «Кубани» Рейхмен оценил готовность команды к возобновлению сезона

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен прокомментировал победу над «Тюменью» в заключительном матче команды на сборах в Турции. Краснодарцы одержали победу со счётом 2:1.

«Победа есть победа. Приятно завершить сборы, выиграв у крепкого соперника. Жаль очков в турнирной таблице от этой победы не прибавится. Но в любом случае мы отлично поработали, справились с теми задачами, которые стояли в этом подготовительном периоде.

Теперь нужно показать всё, на что мы способны, в официальных матчах чемпионата. Если разобраться, весенний отрезок очень скоротечный, до конца первенства осталось не так много игр, поэтому времени на раскачку не будет. Нужно сразу включаться и выдавать максимум. Естественно, очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Тем более первые два матча мы играем дома», — сказал Рейхмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В первом матче весенней части чемпионата ФНЛ «Кубань» примет ярославский «Шинник». Игра состоится 2 марта.