«ПСЖ» не смог обыграть «Реймс» в матче 25-го тура Лиги 1

10 марта состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Реймс». Встреча прошла в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Игра завершилась ничейным результатом — 2:2.

Все голы в этой игре были забиты в первом тайме. Маршалл Мунеци на седьмой минуте вывел гостей вперёд. Юнис Абдельхамид на 17-й минуте отправил мяч в свои ворота и восстановил равновесие на табло. Спустя три минуты Гонсалу Рамуш позволил выйти вперёд уже парижанам. На 45-й минуте Умар Диаките сравнял счёт.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 56 очков. Клуб из Парижа по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице, сыграв 25 матчей в Лиге 1. Что касается «Реймса», то в его активе 35 очков. Он занимает девятое место в таблице чемпионата Франции.