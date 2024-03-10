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Александр Головин проводит 200-й матч в составе «Монако»

Александр Головин проводит 200-й матч в составе «Монако»
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Сегодня, 10 марта, проходит матч 25-го тура французской Лиги 1 между «Страсбургом» и «Монако» (0:0 после первого тайма), в составе которого выступает Александр Головин. Эта игра является 200-й для россиянина в составе монегасков.

Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», забил 28 голов и сделал 31 голевую передачу. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось, что Александр Головин остался самым дорогим футболистом команды после изменений стоимостей игроков французской Лиги 1 интернет-порталом Transfermarkt.

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