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«Вест Хэм» и «Бёрнли» не выявили победителя в матче 28-го тура АПЛ

Завершились матчи 28-го тура АПЛ, стартовавшие в 17:00 по московскому времени. На стадионе Олимпийский (Лондон, Англия) «Вест Хэм» принимал «Бёрнли». Матч завершился со счётом 2:2.

На 11-й минуте матча отличился нападающий «Бёрнли» Датро Фофана. В компенсированное к первому тайму время мяч в свои ворота забил защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос. Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета на 46-й минуте сократил отставание хозяев в счёте. На 91-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт усилиями Дэнни Ингса.

Таким образом, после 28 туров АПЛ «молотобойцы» располагаются на седьмом месте, имея в своём активе 43 очка. «Бёрнли» занимает 19-ю строчку с 14 очками.

В параллельном матче «Брайтон» играл с «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счётом 1:0. На 29-й минуте защитник гостей Эндрю Омобамиделе отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, после 28 туров АПЛ «Брайтон» находится на восьмом месте, имея в своём активе 42 очка. «Ноттингем Форест» после поражения находится на 17-й строчке с 24 очками.