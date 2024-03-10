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«Барселона» и «Ювентус» отказались от идеи с подписанием Эрмосо

«Барселона» и «Ювентус» отказались от идеи с подписанием Эрмосо
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Центральный защитник «Атлетико» Марио Эрмосо не перейдёт в «Барселону» или «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, трудовое соглашение игрока обороны с «матрасниками» подходит к завершению.

По информации источника, оба топ-клуба планировали подписание Эрмосо на правах свободного агента, однако отказались от данной идеи в последние дни. Отмечается, что руководство «Атлетико» также не спешит предлагать защитнику новый контракт.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Эрмосо принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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