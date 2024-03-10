Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» и «Сокол» не выявили победителя в матче 22-го тура Первой лиги

«Алания» и «Сокол» не выявили победителя в матче 22-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» и «Сокол». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный). В статусе главного арбитра встречи выступил Иван Сараев (Санкт-Петербург). Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 0
Сокол
Саратов

Матч завершился без забитых мячей. Предупреждением отметился защитник хозяев Давид Шавлохов.

«Алания» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 22 матча. «Сокол» находится на 15-й строчке, заработав 24 очка.

В следующем туре Первой лиги «Алания» в гостях сыграет с «Тюменью» (матч пройдёт 18 марта в 17:00 мск), а «Сокол» отправится в Тольятти, чтобы сыграть с «Акроном» (18 марта в 18:00 мск).

Турнирная таблица ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android