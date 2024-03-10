«Алания» и «Сокол» не выявили победителя в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» и «Сокол». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный). В статусе главного арбитра встречи выступил Иван Сараев (Санкт-Петербург). Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Матч завершился без забитых мячей. Предупреждением отметился защитник хозяев Давид Шавлохов.

«Алания» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 22 матча. «Сокол» находится на 15-й строчке, заработав 24 очка.

В следующем туре Первой лиги «Алания» в гостях сыграет с «Тюменью» (матч пройдёт 18 марта в 17:00 мск), а «Сокол» отправится в Тольятти, чтобы сыграть с «Акроном» (18 марта в 18:00 мск).